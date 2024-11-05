77-летний пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

Во врем пожара разгерметизировался газовый баллон.

Жилой деревянный дом сгорел на улице Юкаменская на территории Глазова в Удмуртии. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Известно, что первым огонь заметил 12-летний мальчик. Он уведомил о проблеме ГУ МЧС. К моменту прибытия оперативной бригады пламя уже полностью охватило здание. Специалисты полагают, что быстрому распространению огня способствовала разгерметизация 50-литрового газового баллона. В момент ликвидации последствий инцидента пожарные нашли на пепелище тело 77-летнего владельца дома.

Произошла разгерметизация 50-литрового газового баллона. Еще 3 баллона сотрудникам МЧС России удалось вытащить. К сожалению, хозяин дома погиб. пресс-служба ГУ МЧС по региону

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Фото и видео: ГУ МЧС России