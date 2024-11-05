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Самолет Ил-76 доставил гумпомощь для населения Ливана

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В его состав вошли предметы первой необходимости и медикаменты.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил гумпомощь для населения Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецборт доставил более 19 тонн гуманитарного груза в международный аэропорт Бейрута. В его состав вошли предметы первой необходимости и медикаменты. Отмечается, что гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар в жилом доме.

Видео: МЧС России

Теги: гуманитарная помощь, ил-76, ливан, мчс россии, самолет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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