Самолет Ил-76 доставил гумпомощь для населения Ливана

Самолет Ил-76 МЧС России доставил гумпомощь для населения Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Спецборт доставил более 19 тонн гуманитарного груза в международный аэропорт Бейрута. В его состав вошли предметы первой необходимости и медикаменты. Отмечается, что гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.
Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар в жилом доме.
Видео: МЧС России
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