Самолет Ил-76 доставил гумпомощь для населения Ливана

В его состав вошли предметы первой необходимости и медикаменты.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил гумпомощь для населения Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецборт доставил более 19 тонн гуманитарного груза в международный аэропорт Бейрута. В его состав вошли предметы первой необходимости и медикаменты. Отмечается, что гуманитарная операция проведена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар в жилом доме.

Видео: МЧС России