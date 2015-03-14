77% городских магистралей Петербурга привели в порядок

Ожидается, что в ближайшее время в Петербурге отремонтируют 85% городских дорог.

Стало известно, что дорожные службы Петербурга отремонтировали 77% городских магистралей. Работы проходили в рамках реализации проекта "Безопасные качественные дороги", пишет пресс-служба Смольного.

Весной и летом специалисты отремонтировали асфальт на проспекте Науки от Гражданского проспекта до улицы Карпинского, на улице Дыбенко от Дальневосточного до проспекта Солидарности, часть Рябовского шоссе, улицы Сикейроса, Есенина, Комсомола, Большую Зеленину и другие.

Ожидается, что в ближайшее время в Петербурге отремонтируют 85% городских дорог.

Ранее до апреля 2023 года ремонт дороги перекроет Шуваловский проспект. Движение транспорта ограничат с 16 сентября по 1 апреля 2023 года по перекрёстку Шуваловского проспекта и Богатырского проспекта.

Фото: Piter.tv

