До апреля 2023 года ремонт дороги перекроет Шуваловский проспект

Движение транспорта ограничат с 16 сентября по 1 апреля 2023 года по перекрёстку Шуваловского проспекта и Богатырского проспекта.

Ремонт дороги перекроет участок Шуваловского проспекта от Камышёвой улицы до Богатырского до 1 апреля 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ 14 сентября.

Движение транспорта ограничат с 16 сентября по 1 апреля 2023 года по перекрёстку Шуваловского проспекта и Богатырского проспекта. В Приморском районе с 16 по 18 сентября закроют движение по Автобусной улице у Маршала Новикова. На участке будут вести ремонтные работы. В Московском районе с 16 по 17 сентября ограничат проезд по Взлётной улице от Штурманской до Вертолётной.

Ранее ГАТИ предупредила о дорожных ограничениях в семи районах Петербурга. В Кировском районе до 17 сентября у дома № 1 по Михайловскому переулку от улицы Щвецова до Балтийской улицы перекроют движение. Специалисты на этом участке заменят инженерные сети. Объехать место ремонта можно будет по улице Маршала Говорова, Балтийской улице и улице Швецова.

Фото: Piter.tv

