ГАТИ предупредила о дорожных ограничениях в семи районах Петербурга

В Кировском районе до 17 сентября у дома № 1 по Михайловскому переулку от улицы Щвецова до Балтийской улицы перекроют движение. Специалисты на этом участке заменят инженерные сети. Объехать место ремонта можно будет по улице Маршала Говорова, Балтийской улице и улице Швецова.

В семи районах Петербурга ограничат движение на некоторых улицах со среды, 14 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

В Выборгском районе до 3 октября по боковым полосам проспекта Тореза от Рашетовой улицы до площади Мужества ограничат движение. Рабочие будут прокладывать электрокабель.

В Кировском районе до 17 сентября у дома № 1 по Михайловскому переулку от улицы Щвецова до Балтийской улицы перекроют движение. Специалисты на этом участке заменят инженерные сети. Объехать место ремонта можно будет по улице Маршала Говорова, Балтийской улице и улице Швецова.

В Петроградском районе до 13 октября 2024 года ограничат движение по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова и по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до улицы Уфимского.

В Приморском районе 14 сентября закроют движение по Яхтенной улице у Приморского шоссе. Здесь будут ремонтировать дорогу.

В Пушкинском районе до 27 сентября в связи с производством работ по устройству въезда-выезда у дома 8 по Детскосельскому бульвару в городе Пушкине ограничат движение трансопрта.

Во Фрунзенском районе до 11 октября 2023 года ограничат движение у дома № 251 по Лиговскому проспекту от Прилукской до Расстанной улиц.

В Центральном районе до 18 сентября движение ограничат по Шпалерной улице от Потемкинской улицы до проспекта Чернышевского, а до 22 сентября — по проспекту Чернышевского у Шпалерной улицы. Рабочие будут прокладывать электрокабель.

Фото: Piter.tv

