Почти 800 собак и кошек прошли ветеринарный контроль в Пулково с января

Животные путешествовали по стране и выезжали за рубеж.

С 1 января 2020 года в грузовом терминале Пулково специалисты провели ветеринарный контроль 568 собак и 208 кошек. Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора, абсолютно все животные успешно прошли контроль и продолжили путешествия.

Известно, что 138 собак и 69 кошек прилетели в Петербург и Ленобласть, остальные направлялись в другие регионы страны или же за границу. За рубеж отправились 229 собак, их ждали в США, Таиланде, Чехии, Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Германии, Израиле, Нидерландах, Словении, Исландии и Швейцарии. За границу улетели также 57 кошек, получатели которых жили в Великобритании, Израиле, Саудовской Аравии, США, Франции и на Кипре.

Ранее мы писали, что в Петербурге спасли кошку, которая месяц бродила по вентиляционной шахте.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора