В Петербурге построят 76 новых школ и детских садов за три года

В Петербурге также продолжается программа обновления старых школ и детских садов, построенных ещё в советское время.

В течение трёх ближайших лет Санкт-Петербург пополнится 76 новыми объектами образования. Об этом стало известно во время представления городского бюджета на 2026–2028 годы, отметил портал "Строительный Петербург".

Общий объём инвестиций в образовательную инфраструктуру составит 75,4 миллиарда рублей. При этом часть зданий будет построена девелоперами и передана городу бесплатно — в рамках правил ввода новых жилых комплексов.

В Петербурге продолжается программа обновления старых школ и детских садов, построенных ещё в советское время. Многие здания пришли в негодность, поэтому вместо ремонта их сносят и возводят современные корпуса с просторными классами, спортивными залами и благоустроенными дворами. Уже восемь образовательных учреждений полностью прошли реновацию.

Особое внимание уделяется школам в историческом центре. Недавно завершилась реконструкция дополнительного корпуса президентского физико-математического лицея №239, где теперь обучается тысяча юных математиков. К 2027 году планируется завершить ремонт двух знаковых зданий — Второй гимназии и школы №321, построенных в начале XIX века.

Обновление образовательной сети — одно из приоритетных направлений городской политики. Оно позволит не только сократить нехватку мест в школах новых районов, но и сохранить лучшие традиции петербургского образования.

Ранее стало известно, что в "Балтийской жемчужине" появятся школа, детские сады и культурный центр.

Фото: Piter.tv