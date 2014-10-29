Беглов почтил память народного учителя Майи Пильдес в 75-летие со дня ее рождения

Сегодня выдающемуся педагогу, народному учителю Российской Федерации Майе Борисовне Пильдес исполнилось бы 75 лет. Губернатор Александр Беглов отметил, что в памяти петербуржцев она останется одним из самых известных и талантливых учителей в истории города, пишет "Петербургский дневник".

Майя Борисовна добилась высокого уровня обучения и воспитания в Академической гимназии №56, заботилась о развитии всего петербургского школьного образования. Она говорила, что в современной школе руководитель смотрит не в завтрашний, а в послезавтрашний день. Гимназия, которую она возглавляла более трёх десятилетий, сегодня носит её имя.

По словам главы города, Пильдес была одной из первых, кто поддержал создание школьных предпрофессиональных лабораторий. Вместе с единомышленниками она разрабатывала программы карьерного проектирования для старшеклассников. Она входила в состав оргкомитета Всероссийского конкурса "Учитель года", была одним из учредителей Российского движения школьников, членом Общественного совета Министерства образования и науки РФ, а также представляла интересы Петербурга в координационном совете Всероссийского педагогического собрания.

