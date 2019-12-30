73 тысячи блокадников живёт в Петербурге

18 тысяч блокадников проживает в других странах.

Глава комитета по социальной политике Смольного Александр Ржаненков сообщил, что в Петербурге живёт 73 232 блокадника, среди них 7 тысяч принимали участие в обороне Ленинграда и получили медали.

С января 2020 года все блокадники, живущие сейчас в Петербурге, будут получать к уже имеющимся выплатам ежемесечно 3 тысячи рублей. Инвалиды первой группы получат больше — 10 тыс рублей, второй — 7,5 тысяч, третьей — 5 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге стартуют лекции про работу садов Русского музея в блокаду.

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