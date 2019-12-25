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На Малой Октябрьской железной дороге открылся новый сезон практики
Сегодня, 21:53
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На Малой Октябрьской железной дороге открылся новый сезон практики

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На сегодня Малая Октябрьская детская железная дорога включает в себя 1200 детей, которые за пять лет обучения осваивают профессии: проводник вагона, контролер, диктор, дежурный по переезду, монтер и бригадир пути и не только. 

В Международный день защиты детей на Малой Октябрьской железной дороге открылся 73-й сезон летних практических занятий. Об этом вечером 1 июня сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД). Данное мероприятие посвящается началу движения поездов. Оно состоялось на станции Царскосельская. 

На сегодня Малая Октябрьская детская железная дорога включает в себя 1200 детей, которые за пять лет обучения осваивают профессии: проводник вагона, контролер, диктор, дежурный по переезду, монтер и бригадир пути и не только. 

В пресс-службе отметили, что в прошлом году Малая Октябрьская железная дорога была закрыта в связи с пандемией по коронавирусу. А занятия пришлось проводить дистанционно. 

Перед отправлением поезда воспитанники центра представили гостям мероприятия танцевальные номера, а также стихотворения собственного сочинения на тему правил безопасности на железной дороге. 

Отметим, что в связи с действующими ограничениями, перевозки пассажиров по трассам МОЖД временно не осуществляются, проходит только производственная практика обучающихся,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что с 1 июня из Петербурга в Красное село начали ходить дополнительные электрички.

Фото: пресс-служба ОЖД

Теги: дети, можд, практика
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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