69 человек заболели COVID-19 в Ленобласти

В регионе 1982 человека с подтвержденным диагнозом.

По состоянию на 17 мая, в Ленобласти зафиксировано 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе 1982 человека с подтвержденным диагнозом. В Петербурге также выявлен 451 новый случай.

Всего в стране на сегодняшний день 281 752 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 67 373 человек.

Напомним, что в Ленобласти с 12 мая начались некоторые послабления. Так, открыты некоторые торговые точки, салоны красоты и даже музеи.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти разрешили работу торговых точек.

Фото: Piter.tv