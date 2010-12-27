70-летняя петербурженка украла телефон у студента на Балтийском вокзале

Она хотела разобраться, почему вся молодежь так интересуется гаджетами.

Пенсионерка украла телефон у молодого человека в вестибюле Балтийского вокзала. Об этом сообщает Санкт-Петербург-Балтийский линейный отдел МВД России на транспорте.

В полицию обратился 20-летний молодой человек из Ленобласти, так как кто-то у него украл мобильный, когда он покупал билеты. Сотрудники задержали 70-летнюю петербурженку. Выяснилось, что сам студент из-за рассеянности оставил телефон у столика билетной кассы во время приобретения билета. А пенсионерка, пока никто не видел, забрала гаджет себе. После задержания она сказала, что просто хотела разобраться, чем так притягивают современные смартфоны интерес молодежи.

Ранее пожилая женщина ни разу не привлекалась в полицию. Телефон вернули юноше, а в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье "Кража".

На прошлой неделе мы сообщали, что за кражу деталей от рельсов жителю Шушар грозит два года колонии.

Фото: pixabay.com