За кражу деталей от рельсов жителю Шушар грозит два года колонии

На станции "Царское село" 19-летний юноша воровал детали, предназначенные для соединения звеньев рельс и спецсигналов.

Транспортная полиция поймала молодого человека, подозреваемого в хищении деталей железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На станции "Царское село" 19-летний юноша воровал детали, предназначенные для соединения звеньев рельс и спецсигналов. Как правило, он работал ночью и использовал для отсоединения деталей плоскогубцы.

Правоохранительные органы установили, что злоумышленник является безработным и проживает в Шушарах. Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 25 тысяч рублей. В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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