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В нацпарке Таиланда погибли 6 слонов, пытаясь спасти слоненка

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Еще двоих слонов удалось спасти.

В Таиланде погибли 6 слонов, спасая друг друга.

Трагедия разыгралась в заповеднике Хао-Яй в Таиланде. 3-летний слоненок упал в обрыв водопада. Взрослые слоны бросились спасать малыша и разбились. Еще двоих слонов удалось спасти сотрудникам заповедника. 

Этот водопад пользуется дурной славой у местных жителей. В 90х годах здесь погибли 8 слонов, пришедшие на водопой.

Ранее: Храбрый слоненок бросился спасать из бурной реки человека (видео)

Видео: YouTube/Viral Press

Фото: Today News 247

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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