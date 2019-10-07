В нацпарке Таиланда погибли 6 слонов, пытаясь спасти слоненка

Еще двоих слонов удалось спасти.

В Таиланде погибли 6 слонов, спасая друг друга.

Трагедия разыгралась в заповеднике Хао-Яй в Таиланде. 3-летний слоненок упал в обрыв водопада. Взрослые слоны бросились спасать малыша и разбились. Еще двоих слонов удалось спасти сотрудникам заповедника.

Этот водопад пользуется дурной славой у местных жителей. В 90х годах здесь погибли 8 слонов, пришедшие на водопой.

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Видео: YouTube/Viral Press

Фото: Today News 247