В пятницу и в субботу в Петербурге перекроют несколько улиц

Ограничения связаны с ремонтными работами.

В пятницу и в субботу, 6 и 7 сентября, в Петербурге перекроют несколько улиц. Ограничения связаны с ремонтными работами. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Так, с 6 по 20 сентября на Серебристом бульваре будут вестись работы по восстановлению трамвайных путей. В связи с этим ограничат движение по проспекту Испытателей. Объехать проблемный участок дороги можно будет по проспектам Сизова и Королева, аллее Поликарпова, Байконурской и Туполевской улице, Коломяжскому и Богатырскому проспектам.

С 7 по 19 ноября для автомобилистов станет недоступен участок Баскова переулка от улицы Маяковского до улицы Короленко. Здесь будут устанавливать водопровод.

С 7 по 22 октября будет закрыт проезд по улицам Новостроек, Маршала Говорова и Зенитчиков. Ограничивать движение будут поэтапно в связи с установкой кабеля.

Ранее мы писали, что парковку на Миллионной запретят на три дня из-за съемок фильма.

Фото: Piter.TV