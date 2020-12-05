В Петербурге госпитализировали 6-летнего мальчика после наезда на него велосипедиста

В понедельник, 17 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №2. Медики рассказали о госпитализации 6-летнего мальчика со сломанным пальцем. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Известно, что мальчик травмировался во время прогулки в Муринском парке – на него наехал велосипедист. Ребенка госпитализировали с открытым переломом средней фаланги второго пальца правой кисти со смещением в состоянии средней степени тяжести.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее 11-летний мальчик попал в больницу после наезда на него машины.
Фото: Piter.TV
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