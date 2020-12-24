Петербуржец ответит в суде за сбитую на парковке 22-летнюю девушку

Водитель обвиняется в наезде на девушку на парковке.

Прокуратура Московского района утвердила обвинение в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года обвиняемый на LADA на парковке у дома на площади Победы при выполнении левого поворота не убедился в безопасности маневра и наехал на молодую девушку, которая шла по парковке.

В результате ДТП 22-летней потерпевшей причинены телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Петербурге предложили ввести скидку на оплату штрафов за парковку.

Фото: Piter.TV

