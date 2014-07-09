Конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях" состоится в Петербурге

К участию приглашены учащиеся 9–11 классов школ, а также студенты 1–3 курсов средних профессиональных образовательных организаций (СПО).

С 8 по 10 апреля в Петербурге пройдет Всероссийская юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях". Как сообщили организаторы, в этом году в мероприятии примут участие около 300 человек, что является рекордным показателем за всю историю проведения.

История конференции началась в 2005 году со встреч генеральных конструкторов оборонно-промышленного комплекса со старшеклассниками. С 2007 года формат расширился до городской открытой конференции, а в настоящее время мероприятие приобрело всероссийский масштаб.

К участию приглашены учащиеся 9–11 классов школ, а также студенты 1–3 курсов средних профессиональных образовательных организаций (СПО). Молодые исследователи представят свои доклады и изобретения по широкому спектру направлений, включая фундаментальные науки, атомные и аэрокосмические технологии, программирование, химию, робототехнику и промышленный дизайн.

Победители и призеры конференции получат преимущества при поступлении в вузы, а также уникальную возможность посетить ведущие наукограды страны.

Главная цель мероприятия — поддержка талантливой молодежи, интересующейся наукой и техникой, а также популяризация инноваций в образовании. За 20 лет своего существования конференция объединила более 20 тысяч участников из 58 регионов России, способствуя плодотворной интеграции учебных заведений, научных институтов и промышленных предприятий.

