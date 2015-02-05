62% петербуржцев хотят работать в госорганах

Помимо этого, поменять место работы с коммерческой организации на госструктуры чаще остальных хотят сотрудники кадровых служб и HR (41%), работники транспорта и логистики (35%), а также бухгалтеры, аудиторы и финансисты (35%).

В Петербурге 62% опрошенных интересуются работой в государственных органах. Об этом во вторник, 14 мая, свидетельствуют данные опроса "HeadHunter Северо-Запад".

Еще 24% петербуржцев заявили, что работать в госорганах не намерены. Большинство респондентов (60%) предпочли работу в государственной организации, нежели в частной компании. Отмечается, что чем старше респондент, тем охотнее он готов идти в госорганы.

Помимо этого, поменять место работы с коммерческой организации на госструктуры чаще остальных хотят сотрудники кадровых служб и HR (41%), работники транспорта и логистики (35%), а также бухгалтеры, аудиторы и финансисты (35%).

Петербуржцы отметили, что сильные стороны работы в госорганах - стабильность и постоянство (69%), полное соблюдение Трудового Кодекса (52%), наличие премий, льгот и соцпакета (45%), а также возможность работать на благо общества (26%). При этом негативными сторонами они назвали низкую зарплату (69%), "забюрократизированность" процессов (55%), а также необходимость "связей" для трудоустройства (45%) и для продвижения по карьерной лестнице (39%).

Ранее мы писали, что в Петербурге онкологи провели редчайшую операцию женщине с раком гортани. Пациентка спустя восемь дней после операции смогла принять пищу естественным путем.

Фото: Piter.tv