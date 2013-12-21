В Петербурге онкологи провели редчайшую операцию женщине с раком гортани

Пациентка спустя восемь дней после операции смогла принять пищу естественным путем.

Петербургские онкологи провели редкую операцию 65-летней женщине, у которой диагностировали рак гортани. Опухоль распространилась на нижний отдел глотки и шейный отдел пищевода. При таком течении болезни обычно не получается сохранить ни гортань, ни глоточно-пищеводный сегмент. Об этом сообщили в Комздраве города.

Операция длилась девять с половиной часов. Специалисты использовали свободный реваскуляризированный висцеральный тонкокишечный трансплантат.

Пациентка спустя восемь дней после операции смогла принять пищу естественным путем. На десятый день ее уже выписали из больницы.

Теперь пенсионерке предстоит работа над голосом. Его нужно вернуть.

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