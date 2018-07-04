60 тысяч петербуржцев живут с серьезными психическими отклонениями

Количество душевнобольных не превышает показатели других городов России.

В Петербурге проживает около 60 тысяч человек, у которых зафиксированы психические нарушения здоровья. Медики заявили, что миф о том, что именно в Северной столице больше всего проживает людей с подобными проблемами - развенчан. Реального подтверждения данный стереотип не находит.

Главный внештатный психиатр Комитета по здоровью Александр Софронов объяснил, что многие считают, что в Петербурге люди страдают проблемами с психикой из-за дождливой погоды, недостатка солнечных дней, малого количества темных ночей в летний период. Однако количество душевнобольных относительно всего населения на территории города достаточно мало. Нарушения психики можно наблюдать у жителей больших мегаполисов.

Специалист напомнил, что Петербург обладает достаточно благоприятными климатическими условиями. Особо неверующие могут поехать в Архангельск или Мурманск, чтобы убедиться в этом высказывании. На севере белые ночи еще светлее, а погода - более мрачная. В Северной столице недостатки компенсируются высокой заработной платой, культурным досугом.

Примерно 80% населения нуждаются в консультативной психологической и психотерапевтической помощи и только 4% страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в приеме психиатра.

Напомним, что 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья.

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Фото: Piter.tv

