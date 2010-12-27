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Жители Шушар обсудили с властями слабую социальную инфраструктуру в поселке
Сегодня, 22:07
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nadezhda_sib

Жители Шушар обсудили с властями слабую социальную инфраструктуру в поселке

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Местные жители недовольны тем, что в районе не хватает детских медицинских учреждений.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина встретилась с жителями поселка Шушары 10 октября. В четверг представитель Смольного провела выездное совещание с Администрацией Пушкинского района при участии местных жителей.

Горожане рассказали вице-губернатору о проблемах с инфраструктурой в районе.

"В адрес правительства поступают жалобы от петербуржцев, связанные с тем, что район активно развивается и застраивается, но объектов социальной инфраструктуры, особенно детских медучреждений, не хватает",

- написала Анна Митянина на своей странице в Twitter. 

Женщина осмотрела помещения, в которых планируются поликлиники и встретилась с родительским активом Шушар.

Ранее Piter.TV рассказал о подробностях строительства единого кампуса СПбГУ в Шушарах. 

Фото: Анна Митянина / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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