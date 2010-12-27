Жители Шушар обсудили с властями слабую социальную инфраструктуру в поселке

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина встретилась с жителями поселка Шушары 10 октября. В четверг представитель Смольного провела выездное совещание с Администрацией Пушкинского района при участии местных жителей.
Горожане рассказали вице-губернатору о проблемах с инфраструктурой в районе.
"В адрес правительства поступают жалобы от петербуржцев, связанные с тем, что район активно развивается и застраивается, но объектов социальной инфраструктуры, особенно детских медучреждений, не хватает",
- написала Анна Митянина на своей странице в Twitter.
Женщина осмотрела помещения, в которых планируются поликлиники и встретилась с родительским активом Шушар.
Ранее Piter.TV рассказал о подробностях строительства единого кампуса СПбГУ в Шушарах.
Фото: Анна Митянина / Instagram
Обсуждение ( 0 )