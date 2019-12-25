60% петербуржцев устраивает работа водителей такси в городе

Более трети петербуржцев отметили, что их впечатление о водителе зависит от разных факторов.

В среду, 15 сентября, сервис городской мобильности "Ситимобил" поделился с Piter.tv результатами совместного исследования с ResearchMe, согласно которым многие петербуржцы (60%) довольны работой водителей такси.

При этом более 30% жителей Петербурга пользуются такси по несколько раз в месяц. Около 15% признались, что вынуждены заказывать себе такси каждую неделю, а 4% и вовсе каждый день. Почти для половины петербуржцев приоритетом является тактичность водителя и его умение не навязываться с разговорами, для 44% – вежливость. Также горожане отмечают важность проявления заботы к пассажирам. Водители также должны уметь отвечать на вопросы о городе, иметь опрятный внешний вид и хорошее чувство юмора.

Более 88% участников опроса уверены, что и пассажиры должны соответствовать. Например, нельзя без разрешения начинать курить в салоне. Больше половины респондентов отмечают необходимость взаимной вежливости.

Почти 30% опрошенных водителей рассказали, что становились с пассажирами друзьями. И чуть меньше половины опрошенных водителей хоть раз получали от пассажиров знаки внимания и подарки, например, повышенные чаевые, сладости, угощение чаем или кофе.

Также водители сообщили, что расстраиваются, когда пассажиры садятся со спиртными напитками и открытой едой, не здороваются и не прощаются. Абсолютное большинство водителей с пониманием относятся к тому, когда пассажир не готов общаться и поддерживать диалог. При этом 70% россиян признались, что желание разговаривать с водителем у них зависит от настроения, водителя и обстоятельств. Почти 85% водителей ответили, что могут понять, в каком настроении пассажир уже лишь по одному его взгляду.

Ранее мы писали, что все автобусные маршруты Петербурга разделили между собой шесть перевозчиков.

Фото: Piter.tv