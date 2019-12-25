60-летнего петербуржца изобличили в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней

Инцидент произошел летом 2021 года в автомобиле подозреваемого.

В Петербурге задержали 60-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней 2010 года рождения. Об этом стало известно Piter.tv.

В июне 2021 года в период с 15:00 по 16:00, находясь в автомобиле, возле пожарного водоема в одном из СНТ Ленобласти, подозреваемый совершил иные действия сексуального характера в отношении школьницы. Он против воли и желания трогал её за бедра, грудь и промежность между ног, в последствие чего расстегнул ширинку своих штанов, достал свой половой орган, с силой схватил руку малолетней, положил её руку на свой половой орган.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено 21 ноября 2022 года. Подозреваемый был изобличен в вышеуказанном преступлении. Мужчина был неоднократно судим за неуплату алиментов, угрозу убийством и убийство.

Ранее в Мурино неизвестный попытался изнасиловать 21-летнюю девушку.

Фото: Piter.tv