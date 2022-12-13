В квартире на Озерном переулке родители нашли своего 5-летнего сына без сознания

Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В Центральном районе Петербурга родители нашли своего 5-летнего сына без сознания. Подробности стали известны Piter.tv.

Со слов матери, вечером 4 апреля в квартире по Озерному перелку она обнаружила своего 5-летнего сына на полу кухни без сознания. Ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомой лобно-теменной области, ушибом мягких тканей теменной области, отравлением неизвестным веществом под вопросом.

Семья полная, на учете в ПДН не состоит. Ребёнок детский сад не посещает.

Ранее на Piter.tv: Трехлетней петербурженке, покусанной стаффордширским терьером, выплатят 400 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv