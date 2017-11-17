Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 14:45
0
MShaffter
280
Код вставки плеера

5 километровый астероид Фаэтон стремительно несется к Земле

0
 
 

В сети появилось видео сближения Фаэтона и Земли, смоделированное российскими учеными.

Астрофизики со всей планеты пристально наблюдают за приближением к Земле огромного астероида. Российские ученые опубликовали видеомодель сближения этого небесного гиганта с нашей планетой.

Сообщается, что Фаэтон имеет в диаметре 5 километров. Расчетное время максимального сближения с Землей 17 декабря 2017 года. Фаэтон пройдет от Земли в 10 миллионах километров, что по космическим меркам очень мало. Но так или иначе для Земли это не предоставит никакой опасности.

Астрофизики предполагают, что Фаэтон раньше был более крупным, а возможно это осколок от кометного хвоста. На видеомодели ученые показали и астероид Гемениды, самого мощного метеоритного потока северного неба.

Правда, на опубликованном сейчас видео стоят даты 2002 года. 

Сегодняшней ночью жители Заполярья и Финляндии наблюдали падение огромного метеорита. Piter.TV опубликовал видео этого падения в небе над Мурманском, снятое очевидцем.

 

Видео: YouTube/Astro Group

Теги: астероид , видео , земля , фаэтон
Категории: Общество Мировые новости Новости России Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5