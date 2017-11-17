5 километровый астероид Фаэтон стремительно несется к Земле

В сети появилось видео сближения Фаэтона и Земли, смоделированное российскими учеными.

Астрофизики со всей планеты пристально наблюдают за приближением к Земле огромного астероида. Российские ученые опубликовали видеомодель сближения этого небесного гиганта с нашей планетой.

Сообщается, что Фаэтон имеет в диаметре 5 километров. Расчетное время максимального сближения с Землей 17 декабря 2017 года. Фаэтон пройдет от Земли в 10 миллионах километров, что по космическим меркам очень мало. Но так или иначе для Земли это не предоставит никакой опасности.

Астрофизики предполагают, что Фаэтон раньше был более крупным, а возможно это осколок от кометного хвоста. На видеомодели ученые показали и астероид Гемениды, самого мощного метеоритного потока северного неба.

Правда, на опубликованном сейчас видео стоят даты 2002 года.

Сегодняшней ночью жители Заполярья и Финляндии наблюдали падение огромного метеорита. Piter.TV опубликовал видео этого падения в небе над Мурманском, снятое очевидцем.

Видео: YouTube/Astro Group