В Сосновом Бору найдено 5 боеприпасов времён ВОВ

Сняряды находились вблизи линий электропередач.

У садоводства в Сосновом Бору обнаружено 5 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды находились недалеко от линии электропередач, заявки на вывоз сделали правоохранители по просьбе бдительных местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Горожане обратилась в полицию оперативно, сразу после обнаружения опасных предметов.

Также на прошлой неделе у реки Воронки найден фугас времен войны. Он был вывезен нарядом службы спасения.

Ранее мы сообщили о том, что у железнодорожной станции в Петергофе нашли мину времён ВОВ.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области