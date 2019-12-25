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В Сосновом Бору найдено 5 боеприпасов времён ВОВ
Сегодня, 11:02
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В Сосновом Бору найдено 5 боеприпасов времён ВОВ

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Сняряды находились вблизи линий электропередач.

У садоводства в Сосновом Бору обнаружено 5 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды находились недалеко от линии электропередач, заявки на вывоз сделали правоохранители по просьбе бдительных местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Горожане обратилась в полицию оперативно, сразу после обнаружения опасных предметов.

Также на прошлой неделе у реки Воронки найден фугас времен войны. Он был вывезен нарядом службы спасения.

Ранее мы сообщили о том, что у железнодорожной станции в Петергофе нашли мину времён ВОВ.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

Теги: боеприпасы, ленинградская область, поисковики, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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