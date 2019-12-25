У железнодорожной станции в Петергофе нашли мину времён ВОВ

Немецкий снаряд уничтожили на специальном полигоне.

Вечером среды, 28 сентября, у железнодорожной станции "Старый Петергоф" была обнаружена мина времён Великой Отечественной войны. О находке сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В дежурную часть с информацией об обнаружении подозрительного предмета в грунте недалеко от пешеходного перехода обратились местные жители. Прибывшая на места группа разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии осмотрели находку. Как выяснилось, снаряд оказался немецкой миномётной осколочной миной 81 мм калибра в состоянии сильной коррозии.

Объект был вывезен на специализированный полигон для уничтожения.

Ранее в Петербурге был задержан "чёрный копатель" с арсеналом оружия и боеприпасов времён ВОВ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области