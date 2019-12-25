В Петербурге задержан "чёрный копатель" с арсеналом оружия и боеприпасов времён ВОВ

У 39-летнего мужчины в квартире хранились пистолет-пулемет ППШ, 2 гранаты, составные части оружия, 167 патронов, артиллерийский снаряд и порох.

В Северной столице задержали 39-летнего "чёрного копателя" после обнаружения арсенала оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны у него в квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Обыск правоохранители провели вместе с сотрудниками ФСБ. В результате был обнаружен пистолет-пулемет ППШ, 2 гранаты, 10 составных частей оружия времен ВОВ, 167 патронов, а также артиллерийский снаряд и порох. После проведения экспертизы, одну из гранат признали боевой. Кроме того, механическая смесь порохов массой 489,9 грамма отнесена к категории метательных взрывчатых веществ, а в пяти дополнительных зарядах к минометным минам германского образца ВОВ содержатся заряды метательного взрывчатого вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Задержанный находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Piter.TV