В Петербурге задержали семейную пару наркоторговцев

В съёмной квартире подозреваемых были обнаружены 7 свертков с запрещённым веществом и электронные весы.

В Красногвардейском районе Петербурга задержали семейную пару. Супруги занимались продажей запрещённых веществ. Об этом сообщили пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.



Подозреваемых – мужчину 1979 года рождения и женщину 1989 года рождения – настигли правоохранители у дома №19 по Краснодонской улице. У мужчины было изъято 2,99 грамма мефедрона.



При обысках, проведённых на съемной квартире подозреваемых в доме №39 по Советскому проспекту, было найдено 7 свертков с запрещённым веществом и электронные весы. Как выяснилось при экспертизе, наркоторговцы хранили у себя дома 321 гр метадона и 230 гр мефедрона.



Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере".

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала мошенниц, обманувших пожилую петербурженку почти на полмиллиона рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти