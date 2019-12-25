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В Петербурге задержали семейную пару наркоторговцев
Сегодня, 13:41
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В Петербурге задержали семейную пару наркоторговцев

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В съёмной квартире подозреваемых были обнаружены 7 свертков с запрещённым веществом и электронные весы.

В Красногвардейском районе Петербурга задержали семейную пару. Супруги занимались продажей запрещённых веществ. Об этом сообщили пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемых – мужчину 1979 года рождения и женщину 1989 года рождения – настигли правоохранители у дома №19 по Краснодонской улице. У мужчины было изъято 2,99 грамма мефедрона.

При обысках, проведённых на съемной квартире подозреваемых в доме №39 по Советскому проспекту, было найдено 7 свертков с запрещённым веществом и электронные весы. Как выяснилось при экспертизе, наркоторговцы хранили у себя дома 321 гр метадона и 230 гр мефедрона.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере".

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала мошенниц, обманувших пожилую петербурженку почти на полмиллиона рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: гсу гу мвд россии, криминал, санкт-петербург, торговля наркотиками
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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