Более 50 проектов подались на гранты "молодежного" комитета в Петербурге

На получения гранта были поданы 58 проектов от 44 организаций.

Во вторник, 10 августа, комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями сообщил, что прием заявлений и документов на участие в конкурсе на право получения грантов общественными объединениями в текущем году завершили.

Всего от 44 организаций подали документы на 58 проектов. Объем бюджетных ассигнований составил 11 млн рублей, а размер затран на реализацию проекта не может превышать 2,75 млн рублей. Отметим, что подать документы могли общественные объединения, которые осуществляют свою деятельность на территории города.

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