Петербургских девушек обучат ремеслу военного медика

Смена "Лагеря настоящих героев" пройдет в Кронштадте.

С четверга, 5 августа, в Кронштадте стартует шестая смена "Лагеря настоящих героев" в этом году. Об этом сообщил комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Лагерь работает в Кронштадте второй год, а проект существует пять лет. Несколько дней назад, 3 августа, завершилась пятая смена лагеря "Школа РХБЗ" для юношей. Новая смена посвящена обучению девушек ремеслу военно-полевых медиков. Отдыхающие находятся под постоянным присмотром инструкторов или вожатых, а все поверхности, с которыми они могут контактировать, несколько раз в день проходят санитарную обработку.

Отмечается, что смена продлится до 16 августа. Всего было запланировано шесть смен разной тематической направленности, которые смогли принять более 600 участников.

Девушки убедятся, что без опытного медика невозможно представить себе работу военного соединения при выполнении различных задач. За 12 дней воспитанницы научатся оказывать первую помощь при самых разных жизненных ситуациях. Так, девушки поучаствуют в смоделированных ситуациях, как кровотечение при ранении, обморожение, возникновение перелома или вывиха и даже потеря сознания. Подобные учения, конечно же, будут чередоваться с другими активностями – физическими тренировками, соревнованиями, играми.

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Фото: Piter.tv