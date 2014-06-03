Активисты очистили остров Кубенский от мусора

Четыре тонны мусора убрали на острове в Выборгском районе для создания эко-маршрута «Каменистая тропа».

3 августа волонтеры регионального отделения Всероссийского общества охраны природы провели экологический рейд на острове Кубенский в Выборгском районе Ленинградской области: 35 человек в течение нескольких часов собирали мусор на территории острова. Всего активистам удалось собрать четыре тонны различных отходов.

После острова Кубенский активисты отправились на другой балтийский остров - Игривый. На нем очистные работы были проведены едва ли не впервые за последние годы. На Игривом добровольцы собрали около тонны стеклянных и пластиковых отходов, причём среди брошенных бутылок находились сосуды 1991, 1992 и 1993 годов.

На острове Игривом в 1941 году проходили бои советских пограничников с фашистскими захватчиками.



Оба острова могут стать частью эко-маршрута "Каменистая тропа". На острове Игривом участники Ленинградского отделения ВООП планируют установить мемориал.

"Острова Выборгского залива" – первый реализованный проект-победитель гранта Губернатора Ленобласти. Волонтерский лагерь Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы выполнит огромную работу по расчистке от мусора заказника "Кивипарка", островов "Игривый", "Кормовой", "Вихревой", "Безымянный".

Ранее Эконадзор навел порядок на Липовском пляже в Сосновом Бору.

Фото: ВКонтакте/Всероссийское общество охраны природы