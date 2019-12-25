В Петербурге отец выплатил 580 тысяч рублей по алиментам после запрета водить автомобиль

Деньги перечислены многодетной матери в полном объеме.

Петербуржец выплатил 580 тысяч долга по алиментам, когда узнал об ограничениях на управление автомобилем. Об этом рассказали в прокуратуре Петербурга.

В надзорное ведомство ранее обратилась многодетная мать с жалобой на невыплату алиментов на содержание детей со стороны отца. Установлено, что по исполнительному производству о взыскании алиментов у мужчины сформировалась задолженность в размере 580 тысяч рублей. При координирующей роли прокуратуры судебным приставом-исполнителем принят комплекс мер, направленных на взыскание алиментов, в том числе в отношении должника установлено временное ограничение на управление транспортным средством.

Узнав о введенных ограничениях, отец, длительное время уклонявшийся от выполнения своих родительских обязанностей, погасил задолженность в полном объеме. Деньги перечислены многодетной матери в полном объеме. Права несовершеннолетних восстановлены.

Также ранее в Петербурге мать-алиментщицу отправили в колонию за долг в 2,5 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv