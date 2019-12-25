В Волхове мужчина изнасиловал девочку на глазах у маленького брата

Она пришла в гости к насильнику вместе со своим братом.

Вечером 31 мая в полицию через номер "112" обратился 54-летний мужчина, наладчик строительных машин СГК-1, и заявил, что к нему в квартиру ломятся неизвестные. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В результате проверки стражам порядка стало известно, что около 14 часов 31 мая заявитель изнасиловал в своей квартире на улице Ломоносова в Волхове девочку 2010 года рождения. Она пришла в гости к насильнику вместе со своим братом 2013 года рождения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый задержан и помещен в изолятор.

Ранее мы писали, что неизвестный изнасиловал и обокрал студентку в квартире на улице Седова.

Фото: Piter.TV