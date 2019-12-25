В порту Петербурга 50 тонн бразильского арахиса запретили к ввозу в РФ

В результате проверки выяснилось, что в протоколе испытаний к декларации о соответствии на арахис отсутствовали данные о проведении необходимых лабораторных исследований по показателям безопасности, включая исследования на наличие патогенных микроорганизмов.

Государственные инспекторы Управления Россельхознадзора в Большом морском порту Петербурга обнаружили нарушения двух Технических регламентов Таможенного союза ("О безопасности зерна" и "О безопасности пищевой продукции") при проверке партии очищенного арахиса весом 50 тонн, произведённого в Бразилии и предназначавшегося для отправки в московскую фирму.

В результате проверки выяснилось, что в протоколе испытаний к декларации о соответствии на арахис отсутствовали данные о проведении необходимых лабораторных исследований по показателям безопасности, включая исследования на наличие патогенных микроорганизмов, таких как сальмонелла, предусмотренные техническим регламентом "О безопасности пищевой продукции".

Это привело к выявлению факта недостоверного декларирования продукции, что повлекло за собой аннулирование декларации о соответствии. В итоге, ввоз 50 тонн лущеного арахиса на территорию Российской Федерации был запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что более 11 тонн икры убрали с полок петербургских магазинов с начала года.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)