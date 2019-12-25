Специалисты выполнили 50% работ по реконструкции тоннельного коллектора в Невском районе

Специалисты реконструировали около 800 метров.

Петербургский Водоканал продолжает реконструкцию тоннельного канализационного коллектора в Невском районе. Работы проводятся одновременно на двух участках – по Глазурной и Глиняной улицам. Реализация проекта улучшит экологическую обстановку в районе и городе в целом, а также исключит риски разрушения коллектора, рассказали в Водоканале.

На данный момент выполнено 50% работ. Специалисты реконструировали около 800 метров на обоих участках. Общая протяжённость коллектора превышает 1600 метров.

Работы включают в себя реконструкцию коллектора, шахт и буровых скважин. Большая часть работ проводится внутри сооружения, однако определенные этапы ремонта невозможно провести, не прибегая к ограничению транспортного движения. Поэтому до 15 октября 2025 года ограничено движение на Глиняной улице.

Реконструкцию планируется завершить до конца ноября 2025 года.

В конце июля на рабочем совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства одобрен проект строительства тоннельного канализационного коллектора на перекрестке проспекта Испытателей и Коломяжского проспекта.

Фото: Водоканал