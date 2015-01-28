500 новых камер за 3,6 млрд рублей установят на дорогах Ленобласти

Оборудование планируют взять в аренду на 5 лет. После этого его безвозмездно передадут в собственность региона.

В начале 2023 года на дорогах Ленинградской области появятся новые системы видеофиксации. Правительство объявило электронный аукцион на поставку 500 комплектов оборудования.

Стартовая цена закупки — 3,6 миллиарда рублей. Срок приема заявок до 20 июля. Отмечается, что оборудование планируют взять в аренду на 5 лет. После этого его безвозмездно передадут в собственность региона. Так, область потратится только на установку и сервис систем видеофиксаций.

Новые системы должны фиксировать около 26 разных нарушений: от соблюдения скоростного режима и требований ПДД до не пристёгнутого ремня безопасности у водителя и мобильного телефона в руке. Известно, что установка оборудования будет походить в три этапа. Сначала 50, затем 200 и 250 камер. Первые 50 комплектов после подведения итогов аукциона оборудуют в течение 4 месяцев.

Ранее петербуржцам рассказали, где камеры будут ловить любителей превысить скорость на этой неделе. Передвижные комплексы фиксации будут стоять по указанным адресам с 1 по 10 июля.

Фото: Piter.tv