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Петербуржцам рассказали, где камеры будут ловить любителей превысить скорость на этой неделе
Сегодня, 12:45
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Петербуржцам рассказали, где камеры будут ловить любителей превысить скорость на этой неделе

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Передвижные комплексы фиксации будут стоять по указанным адресам с 1 по 10 июля.

Пресс-служба Смольного поделилась информацией об адресах в Петербурге, по которым расположат передвижные комплексы фиксации превышения скорости на период с 1 по 10 июля. 

Так, любителей проехаться "с ветерком" будут отслеживать на проезжих частях проспекта Культуры, Свердловской набережной,  улицы Маршала Говорова, Таллинского шоссе, Индустриального проспекта. Больше всего адресов оказалось в Невском районе - там нарушителей поймают на Октябрьской набережной, Товарищеском проспекте и на проспекте Обуховской Обороны.

Кроме того, камеры появятся на территории Красного Села, поселка Песочный, Репино, Комарова, Зеленогорска и Сестрорецка. Полный список местоположения камер представлен на сайте комитета по информатизации и связи.

Ранее мы сообщили о том, что c  1 июля волонтеры помогут водителям оплатить платную парковку в центре Петербурга.

Фото: Pexels, Вконтакте / Городской мониторинговый центр

Теги: камеры фотовидеофиксации, нарушения пдд, превышение средней скорости, районы петеобурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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