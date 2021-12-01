Петербуржцам рассказали, где камеры будут ловить любителей превысить скорость на этой неделе

Передвижные комплексы фиксации будут стоять по указанным адресам с 1 по 10 июля.

Пресс-служба Смольного поделилась информацией об адресах в Петербурге, по которым расположат передвижные комплексы фиксации превышения скорости на период с 1 по 10 июля.

Так, любителей проехаться "с ветерком" будут отслеживать на проезжих частях проспекта Культуры, Свердловской набережной, улицы Маршала Говорова, Таллинского шоссе, Индустриального проспекта. Больше всего адресов оказалось в Невском районе - там нарушителей поймают на Октябрьской набережной, Товарищеском проспекте и на проспекте Обуховской Обороны.

Кроме того, камеры появятся на территории Красного Села, поселка Песочный, Репино, Комарова, Зеленогорска и Сестрорецка. Полный список местоположения камер представлен на сайте комитета по информатизации и связи.

Ранее мы сообщили о том, что c 1 июля волонтеры помогут водителям оплатить платную парковку в центре Петербурга.

Фото: Pexels, Вконтакте / Городской мониторинговый центр