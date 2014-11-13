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С 1 июля волонтеры помогут водителям оплатить платную парковку в центре Петербурга
Сегодня, 12:11
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С 1 июля волонтеры помогут водителям оплатить платную парковку в центре Петербурга

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Добровольцы сообщат всю необходимую информацию о способах расчета.

С пятницы, 1 июля, зона платной парковки в Северной столице  охватила еще 56 улиц. Водителям, которые не могут разобраться с принципом оплаты, придут на помощь волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Также добровольцы проконсультируют автомобилистов по поводу нескольких способов оплаты и  выдадут специальный информационный буклет. Идея привлечения волонтеров принадлежит комитету по молодежной политике Петербурга и общественными организациям.

Напомним, что в местах расширения платной парковки оборудовано около 4 тыс. новых машиномест. 

Ранее мы сообщили о том, что комитет по транспорту эвакуировал 90 тысяч автомобилей за год своих новых полномочий.

Фото: Пресс-служба комтранса Петербурга

Теги: автомобилисты, волонтеры, платная парковка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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