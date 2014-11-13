С 1 июля волонтеры помогут водителям оплатить платную парковку в центре Петербурга

Добровольцы сообщат всю необходимую информацию о способах расчета.

С пятницы, 1 июля, зона платной парковки в Северной столице охватила еще 56 улиц. Водителям, которые не могут разобраться с принципом оплаты, придут на помощь волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Также добровольцы проконсультируют автомобилистов по поводу нескольких способов оплаты и выдадут специальный информационный буклет. Идея привлечения волонтеров принадлежит комитету по молодежной политике Петербурга и общественными организациям.

Напомним, что в местах расширения платной парковки оборудовано около 4 тыс. новых машиномест.

Ранее мы сообщили о том, что комитет по транспорту эвакуировал 90 тысяч автомобилей за год своих новых полномочий.

Фото: Пресс-служба комтранса Петербурга