В Ленобласти в лесах нашли четыре заблудившихся человека

В лесах Ленобласти произошло четыре случая блуждения по лесу, которые были успешно разрешены благодаря быстрой реакции спасателей.

Первый случай произошел в районе деревни Заречье, где заблудилась пожилая пара. Спасатели из Тосно выехали на место через 10 минут после получения заявки и успешно нашли пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Второй случай произошел в районе деревни Снегиревка, где заблудился мужчина. Дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска выехала на поиски мужчины и успешно нашла его.

Все поиски завершились благополучно, пострадавшие были найдены и выведены из леса.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти нашли скелет человека в Ладожском озере.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти