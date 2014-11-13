В Ленобласти у водителя изъяли более 4 кг наркотиков

В одном из свёртков массой 502 грамма находился мефедрон, остальные свёртки будут исследованы.

В Волосовском районе Ленинградской области задержали мужчину, который перевозил более четырёх килограммов наркотиков. Подробности стали известны Piter.tv.

В понедельник, 30 октября, на перекрёстке с автодорогой "Нарва" + 70 м был задержан 34-летний уроженец Ленинграда. В его автомобиле BMW и в оставленных закладках были найдены восемь полимерных пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета, общей массой 4 110 граммов. В одном из свёртков массой 502 грамма находился мефедрон, остальные свёртки будут исследованы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ. Ранее подозреваемый был судим по ст.231 ч.2 п.а УК РФ (Культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Ранее в Ленобласти контрабандисты получили 28 лет колонии на двоих за 1 кг наркотиков.

Фото: Piter.tv