В четверг в Петербурге ожидается +16 градусов

Ночью и днем местами пройдет дождь.

В четверг, 4 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью и днем местами пройдет дождь. 4 июня ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха поднимется до +14…+16 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Михаил Леус сообщил, что запасы питерского солнца подходят к концу.

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