Петербуржцы поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю

Молодежь до 35 лет поддерживает идею активнее.

Сокращение рабочей недели до четырех дней становится все более популярным среди жителей Санкт-Петербурга. Согласно данным опроса SuperJob, 50% горожан выступают за эту инициативу, причем 69% уверены, что смогут справляться с привычным объемом работы за меньшее количество дней. Однако 28% респондентов сомневаются в необходимости реформы, опасаясь снижения доходов.

Молодежь до 35 лет поддерживает идею активнее (58%), тогда как среди людей старше 45 лет одобрение составляет 43%. Женщины чуть чаще мужчин высказываются за четырехдневку — 52% против 47%.

Дополнительный выходной петербуржцы могли бы потратить на отдых (25%), семейные дела (25%) и саморазвитие (14%). Еще 13% рассматривают возможность подработки. Женщины предпочитают уделять время семье и отдыху, а мужчины чаще выбирают подработку и повышение квалификации.

Поддержка концепции особенно сильна среди тех, кто видит возможности для интенсификации рабочего процесса. Однако каждый пятый все же сомневается в том, что сможет успевать за четыре дня.

Самые необычные вакансии Петербурга: от "менеджера распила" до выгульщика собак.

Фото: unsplash