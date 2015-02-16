Самые необычные вакансии Петербурга: от "менеджера распила" до выгульщика собак

Среди них – "менеджер распила", ученик мастера бетонной мебели, зальный заведующий и выгульщик собак.

Аналитики SuperJob проанализировали вакансии 2024 года в Санкт-Петербурге и выделили самые необычные предложения. Среди них – "менеджер распила", ученик мастера бетонной мебели, зальный заведующий и выгульщик собак.

Менеджер распила нужен компании, занимающейся мебельными комплектующими (а не то, о чём вы подумали). От кандидата ждут опыт работы, навыки переговоров и поиск клиентов, предлагая зарплату от 50 000 рублей.

Для физически выносливых открыта вакансия ученика мастера бетонной мебели. Работа связана с производством форм и обработкой материала. Здесь придётся тягать веса́ до 50 кг. Зарплата – 60–100 тысяч рублей.

Интересен и пост зального заведующего, подразумевающий контроль выкладки товара и подчиненных. Доход – от 60 тысяч рублей. Работодатель, видимо, решил бороться с англицизмами на местах: был мерчандайзер – стал заведующий – отметили в SuperJob.

Любители животных могут заработать до 40 000 рублей как выгульщики собак. Работа включает присмотр за питомцами, ежедневные прогулки и отчетность перед владельцами.

Фото: unsplash