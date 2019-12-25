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Более 4 млн петербуржцев воспользовались тарифом "60 минут" в июле
Сегодня, 17:05
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Более 4 млн петербуржцев воспользовались тарифом "60 минут" в июле

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Тариф позволяет пассажирам экономить на поездках в общественном транспорте.

С началом третьего этапа Новой модели транспортного обслуживания в июле у петербуржцев появилась возможность пользоваться пересадочным тарифом "60 минут".

За месяц им воспользовались 4,4 млн человек, что в 2,5 раза больше, чем в июне (1,7 млн пассажиров), сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

Тариф позволяет экономить на поездках в транспорте и действует в автобусах, трамваях и троллейбусах и активируется на карте "Подорожник". 

Напомним, протяжении часа первая поездка стоит 40 рублей, вторая – 10 рублей, а третья и последующие – бесплатные.

В Петербурге на маршруте №191 выявили двух безбилетников.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, тариф 60 минут, транспортная реформа
Категории: Лента новостей,

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