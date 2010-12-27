Горожане уверены, что растения делают любое дом более уютным и поднимают настроение.

В понедельник, 28 октября, стало известно о том, что каждый второй петербуржец выращивает дома растения. Соответствующее исследование провели специалисты "Фотостраны". Об этом сообщает пресс-службасоциальной сети.

Так, из 800 опрошенных горожан, 49% выращивают дома растения.

"Бабушка еще в детстве привила мне любовь к цветам, теперь все подоконники ими заставлены, сейчас потихоньку заставляю полы", —пишет один из пользователей.

По словам петербуржцев, растения делают любое дом более уютным и поднимают настроение.

Отмечается, что полностью от растений отказались 38% горожан. Многих петербуржцев смущает, что за растениями необходимо регулярно ухаживать.

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Фото:pixabay