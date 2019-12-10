Петербурженка скончалась после операции на дому

Она скончалась после острой кровопотери.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в своей квартире одного из домов на улице Шателена умерла 47-летняя женщина. Оказалось, что она скончалась после острой кровопотери. Об этом стало известно Piter.TV.

Со слов дочери умершей, в январе 2020 года ее мама попала в ДТП, а в марте её направили на лечение по месту жительства. На правой ноге у женщины была гематома. Она для удаления этой самой гематомы вызвала на дом врача из частной клиники.

Во время операции женщина потеряла много крови, ей была вызвана скорая. Однако, пациентка скончалась от острой кровопотери.

Ранее четыре пациента умерли в закрытом из-за коронавируса отделении клиники СЗГМУ Мечникова.

Фото: Piter.TV