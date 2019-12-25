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Четыре пациента умерли в закрытом из-за коронавируса отделении клиники СЗГМУ Мечникова
Сегодня, 15:29
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smirenny

Четыре пациента умерли в закрытом из-за коронавируса отделении клиники СЗГМУ Мечникова

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Пациентов с подтвержденным диагнозом переводят в другие стационары.

В онкологическом отделении клиники на Пискаревском проспекте умерли четыре человека, сообщили сотрудники клиники "Фонтанке" в воскресенье, 26 апреля.

Врачи упомянули, что у большинства пациентов, запертых на обсервацию в 13-м павильоне, подтвердили COVID-19. 

Подтвержденный коронавирус был только у одного умершего – тяжелого онкобольного. Он скончался после операции. У троих при вскрытии коронавирус не обнаружили.

прокомментировал ректор СЗГМУ Мечникова Сергей Сайганов

По мнению ректора, закрыть 13 и 15 павильоны на обсервацию было верным, иначе бы зараженные коронавирусом больные смогли заразить других горожан. 

Как только коронавирус подтверждается у пациента, его переводят в другой стационар

отметил Сайганов

Отделения клиники закрыты на карантин с 16 апреля.

Ранее мы писали, что cкончался нейрохирург Александровской больницы.

Фото: pixabay

Теги: карантин, коронавирус, самоизоляция, сзгму мечникова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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