Четыре пациента умерли в закрытом из-за коронавируса отделении клиники СЗГМУ Мечникова

Пациентов с подтвержденным диагнозом переводят в другие стационары.

В онкологическом отделении клиники на Пискаревском проспекте умерли четыре человека, сообщили сотрудники клиники "Фонтанке" в воскресенье, 26 апреля.

Врачи упомянули, что у большинства пациентов, запертых на обсервацию в 13-м павильоне, подтвердили COVID-19.

Подтвержденный коронавирус был только у одного умершего – тяжелого онкобольного. Он скончался после операции. У троих при вскрытии коронавирус не обнаружили. прокомментировал ректор СЗГМУ Мечникова Сергей Сайганов

По мнению ректора, закрыть 13 и 15 павильоны на обсервацию было верным, иначе бы зараженные коронавирусом больные смогли заразить других горожан.

Как только коронавирус подтверждается у пациента, его переводят в другой стационар отметил Сайганов

Отделения клиники закрыты на карантин с 16 апреля.

Ранее мы писали, что cкончался нейрохирург Александровской больницы.

Фото: pixabay