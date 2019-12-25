Четыре пациента умерли в закрытом из-за коронавируса отделении клиники СЗГМУ Мечникова

В онкологическом отделении клиники на Пискаревском проспекте умерли четыре человека, сообщили сотрудники клиники "Фонтанке" в воскресенье, 26 апреля.
Врачи упомянули, что у большинства пациентов, запертых на обсервацию в 13-м павильоне, подтвердили COVID-19.
Подтвержденный коронавирус был только у одного умершего – тяжелого онкобольного. Он скончался после операции. У троих при вскрытии коронавирус не обнаружили.
прокомментировал ректор СЗГМУ Мечникова Сергей Сайганов
По мнению ректора, закрыть 13 и 15 павильоны на обсервацию было верным, иначе бы зараженные коронавирусом больные смогли заразить других горожан.
Как только коронавирус подтверждается у пациента, его переводят в другой стационар
отметил Сайганов
Отделения клиники закрыты на карантин с 16 апреля.
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Фото: pixabay
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