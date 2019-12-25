46 новых случаев заражения COVID-19 обнаружено в Ленобласти

При этом выздоровели 44 человека.

По состоянию на 2 мая, в Ленобласти зафиксировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 44 человека. Количество заболевших в регионе выросло до 975.

В Петербурге также заразились 323 человека, выписано 98 пациентов.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек.

Ранее мы сообщили, что фармацевты передали тысячу упаковок противовирусного препарата в Ленобласть.

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